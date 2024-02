Anna Lúcia fica a 2 pontos da final do trampolim 1m no Mundial

As brasileiras Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira participaram da primeira prova dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar, na madrugada desta sexta-feira (02). Elas disputaram a eliminatória do trampolim 1m feminino e, por pouco, uma delas não avançou para a final. Anna foi a 17ª colocada, com 228.65, a apenas dois pontos da última classificada. Luana, por sua vez, foi a 22ª colocada, com 213.55 pontos.

Anna Lúcia teve um ótimo começo, mas caiu ao longo da prova. Ela marcou 50.40 pontos no salto de abertura, de nível de dificuldade 2.4, o que lhe colocou na segunda colocação ao fim da primeira rodada. Em seguida, marcou 46.80 por um salto de nível de dificuldade 2.6 e caiu para o sexto lugar. Depois, marcou 42.55 (2.3 de dificuldade), 40.80 (2.4 de dificuldade) e 48.10 (2.6 de dificuldade) e acabou na 17ª colocação.

Com o desempenho, Anna acumulou 228.65 pontos e ficou a apenas 2.3 pontos da suíça Michelle Heimberg, que foi a 12ª colocada e última classificada para a final do trampolim 1m feminino. Ao todo, 47 atletas participaram da eliminatória. A liderança ficou com a egípcia Maha Eissa, com 257.95. Como esta é uma prova não olímpica, a China não inscreveu atletas.