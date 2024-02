Wada precisa ir além de relatórios na proteção dos jovens atletas

Maior vilão do esporte há décadas, o doping já afeta até mesmo competições de atletas infanto-juvenis. Para tentar entender um pouco mais os dramas que estes jovens atletas vêm passando, a Wada (Agência Mundial Antidoping) divulgou no último dia 24 um relatório chamado "Operação Refúgio". O estudo demonstra quais são os dramas enfrentados por meninas, meninos e suas famílias assim que um teste positivo aparece. Por fim, tenta apresentar uma série de conclusões e mostrar quais as áreas onde é preciso uma atenção maior.

Os dados, conclusões e histórias que estão no relatório 'Operação Refúgio' deverão repercutir ruidosamente para todos nós no universo esportivo. Minha esperança é que as conclusões e os relatos inéditos destes jovens e suas redes de apoio criem dentro da comunidade antidopagem formas para proteger estes atletas", afirmou Witold Banka, presidente da Wada. O maior desafio da entidade, contudo, será transformar esta pesquisa em uma ação efetivamente prática. Afinal, o que a Wada fez até hoje para proteger a nova geração do esporte, a não ser aplicar punições, como já faz com os adultos? O único caminho é investir fortemente em programas educacionais antidoping em toda comunidade esportiva.