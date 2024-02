Venezuela vence Brasil e vai à fase final do Pré-Olímpico

O Brasil encerrou a primeira fase do Pré-Olímpico de futebol masculino de maneira negativa. Pela última rodada do grupo A, a equipe comandada por Ramon Menezes tomou 3 a 1 da Venezuela, que se classificou para o quadrangular final. A última vez que a Seleção Brasileira perdeu por dois gols de diferença neste torneio foi em 1980. Telasco Segovia marcou duas vezes no primeiro tempo e Rikelme fez contra no início da etapa complementar. Alexsander descontou nos minutos finais.

Por conta da classificação antecipada para o quadrangular final, Ramon Menezes optou por poupar os jogadores da equipe titular e dar minutos aos reservas. Desse jeito, o Brasil começou com Matheus Donelli, Bruno Gomes, Luan Patrick, Rikelme, Ronald, Gabriel Pirani, Maurício, Marquinhos, Giovane e Gabriel Pec. Marlon Gomes, Endrick, Alexsander, Guilherme Biro e Khellven entraram no segundo tempo.

Apesar da derrota, o Brasil avançou para o quadrangular final do Pré-Olímpico como o primeiro colocado do grupo A com 9 pontos. Enquanto isso, a vitória fez a Venezuela somar 8 pontos, ultrapassar o Equador e assumir a vice-liderança da chave para conquistar a classificação.