Três brasileiros disputarão o Pan-Americano de LPO 2024

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) divulgou, no início da semana, a lista dos atletas que representarão o Brasil no Campeonato Pan-Americano Adulto da modalidade. O país contará com três nomes: Amanda Schott, Laura Amaro e Marco Túlio Gregório. Dragos Stanica será o técnico da equipe. O evento acontecerá em Caracas, na Venezuela, entre os dias 23 e 29 de fevereiro.

O Pan-Americano de levantamento de peso será muito importante, pois é uma das últimas provas válidas para somar pontos no ranking olímpico, visando a classificação aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além dessa competição, a Copa do Mundo de Phuket, na Tailândia, no final de março, fecha o ciclo de torneios que contam pontos.

As duas atletas brasileiras que brigam por vagas são presenças confirmadas. Amanda Schott e Laura Amaro tentam manter os bons resultados obtidos em competições nas Américas para conquistarem as vagas diretas em suas faixas de peso, até 71kg e até 81kg, respectivamente. Recentemente, Laura Amaro conquistou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.