Thiago Monteiro abre duelo entre Brasil e Suécia pela Copa Davis

Está definida a ordem dos jogos entre Brasil e Suécia pelos Qualifiers da Copa Davis de tênis. O sorteio aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), em Helsingborg, na Suécia, e colocou Thiago Monteiro (119º) abrindo o confronto contra Karl Friberg (364º). Em seuida, Gustavo Heide (241º) enfrenta Elias Ymer (160º). As partidas acontecem nesta sexta-feira (02), na Arena Helsingborg, a partir das 13h (horário de Brasília).

Já no sábado (03), a partir das 9h (horário de Brasília), as duplas abrem a programação com Rafael Matos (57º no ranking de duplas da ATP) e Felipe Meligeni (662º) enfrentando Filip Bergevi (143º) e Andre Göransson (67º). A seguir, Monteiro encara Ymer. Caso haja empate entre as equipes, haverá mais uma partida de simples entre Heide e Friberg.

"É muito importante para o time ter um jogador mais experiente iniciando o confronto, apesar de ser a segunda vez que o Thiago começa, geralmente ele sempre faz o segundo jogo. Mas estou muito confiante, todos treinaram muito bem esses dias e estão bem preparados, independente da ordem dos jogos", disse o capitão Jaime Oncins.