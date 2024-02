Sesc Flamengo vence na Superliga após Roni anunciar saída

Roni de saída do Sesc Flamengo

Após o fim da temporada, Roni Perry deve retornar aos Estados Unidos para reforçar a nova liga de vôlei profissional estadunidense, a LOVB. O Sesc Flamengo fez o anúncio da saída no início do dia. A equipe que a ponteira vai defender ainda não foi anunciada. A liga já conta com nomes importantes no cenário mundial como Sarah Wilhite (ex-Sesi Bauru), Christina Bauer, Fabiana, Haleigh Washington, Carli Lloyd e Jordan Thompson.

"Eu sempre tive que escolher entre continuar jogando voleibol ou estar com a minha família, e agora eu posso fazer as duas coisas. Estou comprometida com a minha atual equipe nesta temporada e muito ansiosa para ver o que nós podemos conseguir. Como a liga é nova, eles precisam da publicidade. Por isso, o anúncio foi cedo", explicou Roni em entrevista ao SporTV.