Sada Cruzeiro x MOC América na Superliga: onde ver ao vivo

Tem clássico mineiro nesta sexta-feira (2) na Superliga Masculin de vôlei. MOC América e Sada Cruzeiro se enfrentam na Arena Tancredo Neves pela 14ª rodada da principal competição do vôlei nacional. Enquanto o Cruzeiro busca se manter na liderança da competição, o MOC América quer surpreender o primeiro colocado e sair da lanterna da liga nacional. A bola sobe às 18h30, com transmissão ao vivo do SporTV 2 e do Canal Vôlei Brasil

O Sada Cruzeiro retomou a liderança da Superliga Masculina de vôlei na última semana, aproveitando um tropeço do Farma Conde São José. O atual campeão está em um bom momento, após quatro vitórias seguidas somando Superliga e Copa Brasil. Na última semana, o Cruzeiro venceu duas vezes o Joinville Vôlei com 3 a 1 na Copa e 3 a 0 na liga nacional.

Na ponta oposta da tabela, o MOC América não está em uma boa temporada, ganhando apenas uma partida na Superliga e uma no Campeonato Mineiro, estando desde o dia 16 de novembro sem saber o que é uma vitória. Em seu último jogo na Superliga, o MOC América enfrentou o APAN Blumenau e perdeu fora de casa por 3 a 1.