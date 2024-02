Pucinelli vence, e Brasil garante final nas duplas em Piracicaba

Matheus Pucinelli é o último brasileiro restante no torneio simples do Challenger de Piracicaba, em São Paulo. Na manhã desta quinta-feira (1º), o brasileiro número 343 do ranking conquistou sua segunda vitória na cidade paulista e avançou para as quartas de final. Com grande atuação, o triunfo com parciais de 6/1 e 6/3 veio diante do italiano Edoardo Lavagno, 235 da ATP e sétimo cabeça de chave. Nas duplas, o Brasil já está garantido na decisão.

Matheus dominou Lavagno durante quase toda a partida. O brasileiro teve muita eficiência no saque, fez três aces e terminou com 91% dos pontos ganhos nos primeiros serviços. Ao longo dos dois sets, ele sofreu breakpoint apenas uma vez, mas salvou. Por outro lado, converteu quatro de cinco chances para quebrar o rival e levar a vitória.

Na sequência do torneio simples, Matheus Pucinelli tem pela frente o algoz de Daniel Dutra da Silva. Dutra entrou no Challenger de Piracicaba via qualifying e havia derrotado o argentino Santiago Taverna na estreia. Contudo, ele encerrou sua participação nesta quinta diante do italiano Alexander Weis, número 308 da ATP, com um duplo 6/3.