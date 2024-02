Decisão da sede do Pan de 2027 fica entre Lima e Assunção

Agora é oficial. A Panam Sports emitiu uma nota oficializando a candidatura de Lima, no Peru, e Assunção, no Paraguai, para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027. Anteriormente previsto para Barranquilla, a entidade organizadora do esporte no Continente retirou o direito da cidade colombiana de sediar o evento por conta de repasses financeiros atrasados.

"Estamos muito felizes com a candidatura destas duas grandes cidades do nosso Continente. Ambas cumpriram o prazo especificado e os requisitos solicitados no processo e, em março, a Assembleia Geral terá a oportunidade de votar a favor que considera melhor sediar os vigésimos Jogos Pan-Americanos da história", Neven Ilic, presidente da Panam Sports.

Antes mesmo do cancelamento dos Jogos em Barranquilla, já se especulava as possíveis sedes dos Jogos Pan-Americanos. Em Santiago, no Chile, sede da última edição, São Paulo anunciou sua candidatura para o evento em 2031. Contudo, em entrevista ao GE, a secretária de Relações Internacionais Marta Suplicy afirmou que a capital paulista poderia se antecipar caso a cidade colombiana não fosse mais sede.