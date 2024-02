Osasco x Barueri na Superliga: onde assistir ao vivo

Tem duelo paulista nesta sexta-feira (2) na Superliga Feminina de vôlei. Osasco São Cristóvão Saúde e Barueri se enfrentam no Ginásio José Liberatti pela 14ª rodada da principal competição do vôlei nacional. Enquanto Osasco busca se aproximar da liderança, Barueri quer manter a boa colocação dentro do G8. A bola sobe às 21h, com transmissão ao vivo do SporTV 2.

Como chegam os times

Com o ano novo, Osasco virou a chave na Superliga Feminina. A equipe ganhou volume de jogo e vem tendo bons resultados, ganhando todos os jogos que fez pela liga nacional em 2024. O único tropeço veio na Copa Brasil, onde a equipe perdeu em casa para o Fluminense e foi eliminada do torneio mata-mata. Na última rodada, Osasco teve uma boa atuação para se recuperar da queda na Copa Brasil, vencendo Maringá por 3 a 1. O time está em segundo lugar na classificação geral da Superliga e quer a vitória para se aproximar do líder Sesc Flamengo.