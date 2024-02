Minas vence o Maringá e sobe para segundo na Superliga

Na sequência, mais um começo avassalador do Minas, que logo aplicou 6 a 1 sobre o adversário. Com a situação adversa, o Maringá correu atrás do resultado e tirou a vantagem construída pelo rival, empatando o duelo em 18 a 18. No fim, brilhou o talento da oposta Kisy e as mineiras triunfaram pelo placar de 25 a 23.

A equipe paranaense iniciou o terceiro set controlando as ações e saindo na frente no marcador. Mais tarde, o Minas entrou novamente na partida e virou o confronto para 10 a 9. Por fim, com um ataque muito eficiente, o time de Belo Horizonte sacramentou sua vitória com mais um 25 a 16.