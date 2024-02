Mateus Isaac cai para o 35º lugar após terceiro dia do Mundial

O brasileiro Mateus Isaac perdeu uma posição após a disputa do terceiro dia do Mundial da iQFoil (classe da vela), em Lanzarote, na Espanha, nesta quinta-feira (1º). Ele não ficou no top-20 de nenhuma das cinco regatas da flotilha de ouro disputadas no dia e, agora, é o 35º colocado, com 199 pontos perdidos. Entre as mulheres, Giovanna Prada é a 63ª.

Depois de iniciar o Mundial na 45ª colocação, Mateus Isaac deu um salto no segundo dia da competição e subiu para o 34º lugar, se garantindo na flotilha de ouro. Nesta quinta-feira, ele não teve um bom desempenho competindo no grupo que reúne os 60 melhores velejadores da competição. O brasileiro ficou em 24º, em 25º, em 31º, em 43º e em 32º nas cinco corridas do dia.

Com o desempenho, Mateus acumulou 199 pontos perdidos e perdeu uma posição na classificação geral, aparecendo assim em 35º lugar. Resta apenas um dia de disputas antes da regata das medalhas, que acontecerá no sábado (03). A liderança geral segue com o holandês Luuc Van Opzeeland, que tem 28 pontos perdidos, enquanto o décimo colocado é o francês Pouliquen Yun, com 90 pontos.