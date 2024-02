Judô brasileiro tem grande teste em Paris antes da Olimpíada

O judô brasileiro passará pelo primeiro grande teste antes dos Jogos Olímpicos a partir desta sexta-feira (02), na disputa do tradicional Grand Slam de Paris. Tido como um dos mais prestigiados do Circuito Mundial, o evento reunirá mais de 600 atletas de 110 países. O Brasil contará com 21 judocas, que buscarão os mil pontos no ranking classificatório os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Eu acredito que essa competição tem uma importância enorme, os maiores atletas do mundo estão aqui, os mais bem ranqueados estão aqui. Então será uma competição muito difícil. É um dos Grand Slam mais tradicionais e competitivos que tem no calendário mundial. Mas, eu tenho certeza que a seleção brasileira que veio de recentes medalhas em Portugal, tem uma boa perspectiva para resultado em Paris também", avalia Kiko Pereira, treinador da seleção masculina do Brasil.

Brasileiros na competição

O país terá dez atletas nas chaves masculinas, com boa parte do time titular e também novatos, como o estreante Roger Pereira (60kg). Michel Augusto (60kg), vice-campeão no Grand Prix de Portugal, e Rafael Buzacarini (100kg), medalhista de bronze também naquela etapa, estão entre os inscritos ao lado de Willian Lima (66kg), Vinícius Ardina (73kg), Gabriel Falcão (73kg), Guilherme Schimidt (81kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Rafael Silva "Baby" (+100kg).