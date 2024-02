João Teixeira fica em 15º no halfipipe em Gangwon-2024

O snowboarder João Teixeira competiu no último dia de finais dos Jogos Olímpicos de Inverno Gangwon-2024. O brasileiro disputou a prova do halfpipe masculino onde terminou na 15ª colocação. O vencedor da prova foi o sul-coreano Lee Chauen, conquistando a última das sete medalhas de ouro do país anfitrião na competição.

Na fase de qualificação cada atleta teve duas oportunidades para descer a pista e fazer suas manobras, com a nota da melhor rodada valendo para a classificação final. Na primeira rodada, João Teixeira fez uma volta mais conservadora para garantir 35.25 pontos. Em seguida, João tentou manobras mais difíceis na sua segunda volta, mas sofreu uma queda e não conseguiu melhorar sua nota, terminando na 15ª colocação.

Os 10 melhores da qualificação avançaram para a final. Na disputa pelo ouro, quem levou a melhor foi o sul-coreano Lee Chauen que conseguiu 88.50 pontos para levar o ouro. O estadunidense Alessandro Barbieri ficou em segundo lugar com 84.75. Fechando o pódio veio Yamada Ryusei, do Japão, com 83.00