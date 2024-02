Calderano fora do Mundial por equipes para focar em Paris-2024

O brasileiro Hugo Calderano não participará do Campeonato Mundial por Equipes de tênis de mesa, que acontecerá entre os dias 16 e 25 de fevereiro, na Coreia do Sul. A decisão foi feita visando a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, com o objetivo de competir apenas nos torneios do circuito mundial da modalidade.

Até a disputa do evento multiesportivo, Calderano deverá disputar 10 competições em quatro continentes diferentes. Assim, o próximo compromisso do brasileiro será o Singapore Smash, que ocorre entre 7 e 17 de março. Na sequência, Hugo entrará em ação no WTT Champions, realizado na cidade de Incheon, na Coreia do Sul.

"Eu tenho um compromisso com o tênis de mesa e o esporte brasileiro, que é chegar aos Jogos Olímpicos nas melhores condições para conquistar um resultado inédito para o Brasil. Todas as decisões que eu e minha equipe técnica tomamos têm esse foco. Por isso nós decidimos que eu não vou participar do Campeonato Mundial em Busan, em fevereiro", afirmou o atleta.