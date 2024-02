Fluminense quebra sequência negativa na Superliga Feminina

Após duas derrotas seguidas na Superliga Feminina, o Fluminense voltou a vencer. Nesta quarta-feira (31), a equipe carioca derrotou o Sesi Bauru no Ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro, por 3 sets a 1 (25/20, 22/25, 25/15 e 25/22). Com o resultado, o Flu somou sua oitava vitória e assumiu a sexta posição provisoriamente.

A oposta tricolor Ariane foi a maior pontuadora da partida ao anotar 24 pontos. Contudo, o prêmio de melhor jogadora da partida ficou para Elina, que saiu do banco e marcou 19 pontos para o Flu. Do lado derrotado, Maiara Basso terminou como o destaque ao derrubar 20 bolas na quadra rival.

Antes da partida desta quinta-feira, o Fluminense acumulava uma sequência de resultados negativos. Nas duas últimas rodadas da Superliga Feminina, o Flu saiu derrotado em ambas para o Barueri e Pinheiros. Apesar disso, entre esses dois jogos, o time carioca conquistou a vaga na semifinal da Copa Brasil ao bater o Osasco no José Liberatti.