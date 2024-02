Fabrício e Jaqueline garantem medalha no Challenge do Irã

Entre as mulheres, Juliana Viana Vieira (53º) teve menos trabalho para superar a indiana Sakshi Gahlawat (342º) e se classificar para as quartas de final. A brasileira, que é a principal ranqueada do torneio, superou a asiática em 21/14 e 21/13. A próxima adversária de Juliana será a tcheca Tereza Svabikova (81ª), cabeça de chave número seis.

Quartas em duplas

Principais cabeças de chave, Jaqueline Lima e Samia Lima bateram as iranianas Zahra Robati/Seyedeh Ziabari por 2 a 0 (21/18 e 21/11) e avançaram às quartas de duplas femininas do Internacional Challenge do Irã de badminton. Valendo uma medalha, as brasileiras, que juntas formam a 57ª melhor parceria do mundo, voltarão a enfrentar iranianas na próxima fase: Aida Enayati/Fatemeh Fanaei.

Entre os rapazes, Izak Batalha e Matheus Voigt também venceram iranianos para se classificarem para as quartas de duplas. Eles venceram Amirhossein Hasani/Ali Hayati por 2 a 0 (21/19 e 21/13). Agora, jogarão contra os búlgaros Ivan Rusev/Iliyan Stoynov. Por outro lado, Fabrício Farias e Davi Silva perderam para os indianos Krishna Garada/Sai Pratheek por 21/12 e 21/11.