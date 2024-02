Eric Jouti cai na rodada final do quali no Feeder de Manchester

O brasileiro Eric Jouti perdeu na última rodada do qualifying do WTT Feeder de Manchester, na Inglaterra. Ele chegou a vencer o francês Bastien Rembret nesta quarta-feira (1º), mas caiu diante do inglês Connor Green na sequência. Assim, Jouti ficou a uma vitória de se garantir na chave principal. O atleta segue na competição do Circuito Mundial de tênis de mesa para a disputa de duplas mistas.

Terceiro melhor brasileiro do ranking mundial, Eric Jouti (142º) iniciou sua participação no WTT Feeder de Manchester enfrentando o francês Bastien Rembret (193º). O brasileiro saiu vencedor por 3 sets a 1 (11/18, 11/7, 7/11 e 11/3).

O atleta da França liderou a maior parte do primeiro game, mas Jouti conseguiu a virada e ganhou a parcial por 11/8, seguido por um 11/7 liderando desde o início na parcial seguinte. Rembret descontou no terceiro game com um 11/7. Mas Eric Jouti dominou o quarto game do confronto para fazer 11/3 no adversário e vencer a partida por 3 a 1.