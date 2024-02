Damiris Dantas acerta com Indiana Fever e está de volta a WNBA

Depois que saiu deixou a WNBA, Damiris jogou no Fuerza Regia, do México, e estava no Ormanspor, da Turquia, desde setembro do ano passado. Em solo europeu, ela atuou em 20 jogos e marcou 19,8 pontos por jogo. Sua equipe é a vice-líder da liga. Além disso, DD retornou à seleção brasileira de basquete feminino e foi fundamental no título da AmeriCup.

Início em maio

Décimo colocado no ano passado, o Indiana Fever fará sua estreia na temporada regular da WNBA 2024 em 14 de maio, contra o Connecticut Sun, fora de casa. O primeiro jogo em casa, no Gainbridge Fieldhouse, acontecerá dois dias depois, contra o New York Liberty, atual vice-campeão da liga. A temporada regular da liga contempla 40 jogos e as oito melhores equipes avançam aos playoffs.

Antes do início da WNBA, Damiris Dantas terá um importante compromisso com a seleção brasileira: ela disputará o Pré-Olímpico, em Belém, no Pará, na próxima semana (8 a 11 de fevereiro), com vagas para Paris-2024 em jogo. O Brasil está na chave de Alemanha, Austrália e Sérvia. Três dessas quatro equipes disputarão os Jogos Olímpicos da capital francesa.