Brasília x Praia Clube - Superliga: onde assistir ao vivo

Sabadou com jogão na Superliga! Brasília e Praia Clube se enfrentam neste sábado (03), às 18h30 (horário de Brasília), em mais uma partida da Superliga de vôlei feminino. A partida acontecerá no Sesi Taguatinga Norte, em Brasília (DF), e terá transmissão ao vivo do Sportv 2.

+ Tabela da Superliga de vôlei feminino Atual campeão, o Praia Clube faz uma temporada diferente dos últimos anos na Superliga. Atualmente, a equipe uberlandense acumula 27 pontos, com dez vitórias e três derrotas e aparece na quinta colocação da competição. Em quatro das últimas seis edições, o time fechou a temporada regular na liderança da classificação. Enquanto isso, o Brasília aparece na décima colocação da Superliga, com oito pontos. A equipe acumula duas vitórias e 11 derrotas. Hoje, o Brasília é o primeiro time fora da zona de rebaixamento para a segunda divisão. A Superliga reúne 12 equipes, em que as oito primeiras ao final de 22 rodadas vão para os playoffs, enquanto as duas últimas caem para a Superliga B. Apesar de estar em quinto lugar na classificação, o Praia Clube vem de três vitórias seguidas na competição, incluindo diante do rival Gerdau/Minas. O Brasília, por sua vez, vinha de uma sequência de sete derrotas consecutivas, mas venceu o próprio Minas na última rodada e ganhou um fôlego na liga.