Brasileiras não avançam nos 100m livre no World Series de Aberdeen

A última classificada para a final foi a britânica Faye Rogers (S10), com 1min03s16 e 780 pontos. Na decisão, a vencedora foi a canadense Aurelie Rivard (S10), com 1min00s59 e 883 pontos. A britânica Poppy Maskill (S14) foi prata com 59s90 (842 pontos), enquanto a canadense Arianna Hunsicker (S10) levou o bronze, com 1min02s28 (813 pontos).

As brasileiras voltarão a competir no World Series de Aberdeen de natação paralímpica nesta sexta-feira (02). As três estarão presentes nos 100m peito, que tem 70 atletas inscritas. Além disso, Mariana Gesteira participará dos 100m costas, competindo contra outras 59 concorrentes.

Susana, Mariana e Laila estiveram presentes nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023, em novembro passado, e obtiveram medalhas. Mariana levou seis medalhas na ocasião, sendo cinco ouros e uma prata, enquanto Laila foi ao pódio sete vezes, incluindo quatro ouros. Susana participou das duas últimas edições de Jogos Paralímpicos.