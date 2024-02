Brasil recebe convite e terá equipe de goalball feminino em Paris

Antes de herdar essa vaga, o Brasil havia falhado nas três oportunidades que teve de obter a vaga paralímpica direta. A equipe caiu na fase de grupos no Mundial da modalidade de 2022 (os dois primeiros colocados garantiram vaga), foi bronze nos Jogos Mundiais de 2023 e foi bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023 (apenas o campeão desses dois eventos classificou-se).

O goalball contará com oito equipes em cada naipe em Paris-2024. Entre as mulheres, além do Brasil, estão classificados, Canadá, China, Coreia do Sul, França, Israel, Japão e Turquia. Entre os homens, o Brasil também está classificado, e terá China, Egito, Estados Unidos, França, Irã, Japão e Ucrânia como adversários. O time masculino foi campeão em Tóquio-2020, enquanto o feminino terminou em quarto lugar.

Notícia especial para as meninas do goalball

Vale lembrar que a seleção brasileira de goalball feminino começou este ano um trabalho com o novo treinador, Alessandro Tosim, que assumiu o cargo no início de dezembro. O grupo está concentrado em São Paulo desde domingo para a primeira Fase de Treinamentos do ano.

"Gostaria de ressaltar a felicidade das meninas quando eu dei a notícia. Todas ficaram chorando, vibrando, comemorando. Foi emocionante de ver. E agora mudam as perspectivas do nosso trabalho. O que se estava pensando para cinco, seis anos, passou a ser cinco meses. Temos de trabalhar arduamente. O grupo já está com pensamentos e propostas diferentes e vêm apresentando uma grande evolução. Deixei claro para elas que já tive o privilégio de disputar três Paralimpíadas e ganhar três medalhas. Não vou ficar de fora do pódio desta também", disse Tosim.