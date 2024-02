Brasil garante seis medalhas no primeiro dia do Aberto Paralímpico

Não há disputa de terceiro lugar nas competições internacionais do tênis de mesa paralímpico e, por isso, os perdedores na semifinal ficam com a medalha de bronze. Ainda no feminino, Sophia Kelmer (classe 8) venceu Raquel Santos e a britânica Grace Williams por 3 sets a 0 (11/1, 11/6, 11/2 e 11/6, 11/6 e 11/8), ficando de bye na primeira rodada do mata-mata. Nesta classe, Lethicia Lacerda disputará as quartas de final.

Disputas masculinas

Entre os homens, Lucas Arabian e Cadu Moraes (classe 5) ficaram em segundo lugar em seus respectivos grupos e foram para a semifinal. Cada um deles venceu dois jogos e perdeu um. Por outro lado, Maycon Oliveira e Gerson Hintz acabaram eliminados. O torneio contou com oito atletas inscritos, divididos em dois grupos de quatro. Lucas enfrentará o taiwanês Cheng Ming Chih na semi, enquanto Carlos duelará contra o francês Nicolas Savant-Aira.

Quem também se garantiu na semifinal foi Guilherme Costa (classe 2), que ficou em primeiro lugar do grupo 1 ao vencer o compatriota Anderson Miranda da Silva (3 a 1) e o espanhol Daniel Rodriguez (3 a 2). Agora, ele enfrentará o britânico Christopher Ryan, segundo colocado da outra chave. Por outro lado, Iranildo Espíndola e o próprio Anderson Silva ficaram em último lugar em seus grupos e não avançaram de fase.

Outras medalhas próximas

Outros atletas também estão com medalhas encaminhadas no Aberto do Brasil de tênis de mesa paralímpico. Na classe 7 masculina, Israel Stroh e Paulo Henrique Fonseca se enfrentarão nas quartas de final e, portanto, o Brasil terá um atleta na semifinal. Paulo Henrique Salmin também está nas quartas e, em caso de vitória, enfrentará um dos dois compatriotas na fase seguinte.