Brasil encerra Gangwon-2024 com campanha acima do esperado

Outros top-10 vieram nos esportes de trenó, com top-10 para Eduardo Strapasson no skeleton e Luis Felipe Souza no bobsled. Já no curling, uma vitória histórica contra a Alemanha, além de boas partidas contra equipes mais experientes.

COB avalia campanha de forma positiva

Para o Comitê Olímpico do Brasil, a boa campanha nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude pode ajudar a evoluir ainda mais os esportes da neve e do gelo no país. "É um crescimento que agora é palpável. Uma coisa é falar que daqui tanto tempo vamos estar dessa forma. Mas já estamos. Essa medalha com certeza irá alavancar mais ainda os esportes de inverno no Brasil", disse Paulo Wanderley, presidente do COB, em entrevista ao Olimpíada Todo Dia.

Uma das maiores atletas de todos os tempos do Brasil no esqui cross-country e no biatlo, Jaqueline Mourão também comemorou os resultados brasileiros em Gangwon. ""Para mim que sou uma pioneira no esporte, passa um filme na minha cabeça. Chegar no momento que o Brasil finalmente consegue sua primeira medalha é muito legal. Eu vejo todo o desenvolvimento da CBDN nas categorias de base e vejo que os mais novos estão cada vez mais se abrindo para os esportes da neve. Estamos vindo com uma nova leva de atletas, tanto no gelo como na neve, onde eles estão em um outro patamar e isso é ótimo. Queremos que eles superem os nossos resultados", afirmou.