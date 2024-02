Brasil encerra campanha em Gangwon com 24º lugar no rev

A última prova do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos da Juventude Gangwon-2024 foi o revezamento misto 4x5km. O Brasil participou da prova com Julia Reis, Mariana Silva, Gabriel Santos e Ian da Silva, completando a disputa na 24ª colocação. Alemanha, França e Suíça fizeram o pódio da prova, levando as últimas medalhas da modalidade em Gangwon.

No revezamento misto, cada equipe conta com dois homens e duas mulheres. Os dois primeiros atletas competem no estilo clássico, com os últimos esquiando no estilo livre. Júlia Reis abriu para a equipe do Brasil, passando em 22º lugar após os seus 5km. Mas na perna seguinte, a equipe caiu para a 24ª colocação, mantendo essa posição até o final. O time brasileiro completou a prova em 1h12min04s.

Na disputa pelo pódio, quem se deu bem foi a Alemanha. A equipe do país passou em primeiro lugar após a primeira etapa da prova com Sarah Hofmann, mas logo caiu para a quarta colocação. Mas na segunda metade da prova, o time alemão foi crescendo, com Jakob Moch, que levou o ouro na prova individual de distância, garantindo a vitória alemã em 53min07s. Na reta final da prova, França e Suíça chegaram praticamente juntos brigando pela prata, mas os franceses cruzaram a linha de chegada primeiro para terminar a prova na segunda colocação.