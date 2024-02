Brasil bate Alemanha nos pênaltis na estreia do Torneio de Algarve

No Estádio Municipal de Albufeira, no sul de Portugal, Brasil e Alemanha empataram em 2 a 2, em partida válida primeira rodada do Torneio de Algarve Sub-17. Nos pênaltis, a Canarinho saiu vencedora por 3 a 1 e garantiu dois pontos na competição. Agora, a seleção brasileira retornará a campo no próximo sábado (3), às 10h (horário de Brasília), para enfrentar a Holanda.

Com uma ótima atuação no primeiro tempo, o Brasil saiu vencendo por 2 a 0, com gols marcados por Stephanie da Silva, jogadora do Internacional. No entanto, o time verde-amarelo acabou sofrendo o empate da Alemanha na etapa final. No próximo confronto, a seleção brasileira enfrentará a Holanda. Por fim, a equipe encerra sua participação em Algarve contra as anfitriãs na terça-feira (6), às 13h.

Sobre a partida

Depois de um início de jogo equilibrado, o Brasil abriu o placar aos 35 minutos. A meia Giovanna Waksman, de apenas 14 anos, recebeu na área e chutou para uma boa defesa da goleira alemã. No rebote, a atacante Stephanie balançou às redes. Mais tarde, já nos acréscimos, Stephanie aproveitou um cruzamento da direita e ampliou para 2 a 0.