Zion Bethonico retorna ao Brasil, mas com Milão no horizonte

Após fazer história nas montanhas da Coreia do Sul, Zion Bethonico está de volta ao Brasil. O snowboarder catarinense ganhou a primeira medalha da história do país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Gangwon, com um bronze na prova do snowboard cross. Agora, o meta do atleta é conseguir se classificar para a Olimpíada de Inverno de 2026, que acontecerá em Milão e Cortina D'Ampezzo, na Itália.

Sabendo que era um dos atletas mais experientes na prova, Zion Bethonico chegou em Gangwon confiante, sabendo que poderia ter um bom resultado. A disputa do snowboard cross começou com uma série de baterias qualificatórias, com Zion tendo uma queda logo na primeira delas. Mas apesar das dores após o tombo, o brasileiro conseguiu quatro vitórias para avançar até a semifinal e, posteriormente, para a final. Na decisão, Zion Bethonico conseguiu o bronze, conquistando um resultado inédito para o Brasil. "Eu gosto muito de competir. Então eu fui lá para correr e veio o resultado", comentou o atleta.

Em família

Zion Bethonico começou a praticar o snowboard quadno criança, por influência do pai. O mesmo aconteceu com sue irmão Noah, que também compete no snowboard cross. O irmão mais velho participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2020 na Suíça, onde conseguiu um 11º lugar, até então o melhor resultado do país na modalidade nos Jogos da Juventude.