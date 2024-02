Ygor Coelho perde na primeira rodada do Masters da Tailândia

Nesta quarta-feira (31), Ygor Coelho entrou em quadra pela primeira rodada do Masters da Tailândia de badminton em Bangkok. Mas em uma partida acirrada, o brasileiro perdeu para o anfitrião Kantaphon Wangcharoen por 2 a 1, com parciais de 24/22, 13/21 e 21/16. Com o resultado, Ygor acabou eliminado da competição.

O primeiro set da partida começou com vantagem para Wangcharoen, que abriu seis pontos de vantagem. Mas Ygor Coelho reagiu e assumiu a liderança do placar e conseguindo um set point no 20/19. O atleta da casa salvou o ponto e fechou o set em seguida por 24/22. Precisando empatar a partida, Ygor Coelho cresceu na segunda parcial. Após o empate em 10 a 10, o brasileiro disparou no placar, com direito a duas séries de cinco pontos seguidos para ganhar por 21/13. Já no terceiro set, Ygor Coelho chegou a abrir três pontos de vantagem no começo, mas Kantaphon Wangcharoen virou a parcial, vencendo por 21/16.