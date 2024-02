Três brasileiras disputarão o World Series de natação, na Escócia

Três atletas brasileiras estarão presentes, a partida desta quinta-feira (1), na disputa da etapa de Aberdeen do World Series de natação, competição que ocorre até o próximo domingo (4), na Escócia. O país será representado pela gaúcha Susana Schnarndorf, pela fluminense Mariana Gesteira e pela mineira Laila Suzigan.

Susana é a mais experiente e já participou dos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 e Tóquio-2020, além dos Parapans de Guadalajara-2011, Lima-2019 e Santiago-2023, quando conquistou o bronze nos 100m peito. Ela também foi uma vez prata e levou três bronzes no Mundial de Manchester, na Inglaterra, disputado no ano passado.

Já Mariana, é dona de seis medalhas no Parapan de Santiago, sendo cinco de ouro e uma de prata. Além disso, a fluminense também foi bronze nos 100m livre nas Olimpíadas de Tóquio e conquistou cinco medalhas no Mundial de Manchester. Por fim, Laila subiu ao pódio sete vezes nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023, incluindo quatro medalhas de ouro. Ela também teve ótimos resultados nos últimos dois Mundiais.