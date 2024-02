Tours, de Abouba, perde no jogo de ida do playoff da Champions

Pelo lado do Tours, Abouba foi o maior pontuador da partida, ao lado de Mart Tammearu, com 13 pontos. Todos os pontos de ambos os jogadores vieram do ataque. Michael Parkinson marcou 11 pontos, enquanto Nicolas Mendez fez dez. Pelo Berlin, Schott fez 18 pontos, Sotola, fez 15 e, por fim, Thimothée Carle anotou 13.

Com o resultado, o Tours precisará vencer o segundo jogo para se manter vivo na Champions League de vôlei masculino. O duelo acontecerá em 8 de fevereiro, na quinta-feira da próxima semana, na Salle Robert Grenon, às 16h (horário de Brasília). Quem se classificar, estará nas quartas de final.