Seletiva Nacional será no Rio de Janeiro, neste final de semana

Começará nesta quinta-feira, dia 01 de fevereiro, a Seletiva Nacional de canoagem slalom e caiaque cross para a temporada de 2024. O evento, que se estenderá até o próximo domingo (04), ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, no Parque Radical de Deodoro.

O objetivo principal das provas é identificar os atletas que irão integrar a equipe permanente do Brasil, representando o país em competições internacionais ao longo do ano. Dentre os eventos, destacam-se os Jogos Olímpicos de Paris-2024, etapas da Copa do Mundo, Mundial Júnior e Sub-23 de canoagem slalom, além do Mundial de caiaque cross, que servirá como seletiva olímpica.

Dessa forma, ao todo, mais de 40 atletas estão prontos para encarar a disputa, buscando uma vaga na tão desejada seleção brasileira. A equipe permanente, que será moldada até o Campeonato Pan-americano, terá representantes nas modalidades de caiaque masculino (K1), canoa masculina (C1) e uma atleta feminina. Essa competidora entre as mulheres, preferencialmente, deve ser apta a remar tanto em caiaque, quanto em canoa. Destaca-se que a mineira Ana Sátila já está assegurada no time, garantindo sua presença nas Olimpíadas no Mundial de Londres, no ano passado.