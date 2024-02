Seleção sub-17 finaliza preparação para pegar a Alemanha

"Ajustamos os últimos detalhes para o jogo de amanhã, que é bem importante. Trabalhamos muito durante o período na Granja para chegarmos aqui e darmos o nosso melhor, fazer valer tudo o que treinamos durante esse período", enfatizou a volante Larissa.

Além do desafio contra as alemãs, a seleção sub-17 terá mais duas oportunidades de testar a equipe. Enfrentará a Holanda, no sábado (3), às 10h, e Portugal, na terça-feira (6), às 13h. Estes jogos servirão como preparação para o Sul-Americano da categoria, a ocorrer entre os dias 13 e 31 de março.