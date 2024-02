Rainha do Mar confirma mais sete nomes na prova da elite

Mais sete atletas foram confirmadas na prova elite da terceira edição do Rainha do Mar, evento de águas abertas que ocorre na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além da campeã olímpica Ana Marcela Cunha, anteriormente anunciada, a organização relacionou quatro atletas estrangeiras e outras três brasileiras para a competição, que acontecerá em 25 de fevereiro.

Um dos nomes confirmados é o da alemã Leonie Beck, que foi campeã mundial nos 5km e nos 10km no ano passado. Além dela, estarão presentes a italiana Arianna Bridi, dona de 20 medalhas em etapas de Copas do Mundo; a francesa Oceane Cassignol; e, por fim, a equatoriana Samantha Arevalo, presente nas três últimas edições dos Jogos Olímpicos.

Capitaneado por Ana Marcela, o time de nadadoras brasileiras tem três representantes que conhecem bem o Rainha do Mar. Gabi Roncatto e as irmãs Cibelle e Viviane Jungblut participaram das duas edições do evento e também competirão neste ano. Vivi, inclusive, subiu no pódio em ambas oportunidades: vice-campeã em 2022 e bronze no último ano.