Paulo Vinícios brilha e o Minas derrota o Suzano pela Superliga

Em confronto válido pela fase de classificação da Superliga Masculina, o Itambé Minas visitou o Suzano e venceu o clube adversário pelo placar de 3 a 1 (31/29, 19/25, 27/25 e 25/22). Agora, com o resultado, a equipe mineira chegou a marca de sete vitórias na liga nacional.

Com 25 pontos anotados, o ponteiro Paulo Vinícios foi o grande destaque do Minas na partida e, por isso, venceu o troféu Viva Vôlei de melhor jogador em quadra. A equipe ocupa a quinta posição do torneio com 23 pontos, dois a menos que o Sesi Bauru. Na próxima rodada, os mineiros irão encarar o Farma Conde São José já no próximo domingo (4), às 18h30. Já o Suzano, estacionou no oitavo lugar e retorna para jogar contra o Sesi na mesma data, às 16h.

Equilíbrio do início ao fim na Superliga

O primeiro set iniciou com ambas as equipes colocando muita potência nos ataques e se destacando na defesa. Eles se alternaram na liderança do placar durante toda a parcial, até chegarem empatados em uma situação de 29 a 29. Porém, graças a um ataque para fora do ponteiro Yago Dutra, o Minas fechou o set vencendo por 31 a 29.