Nycole dá assistência em empate do Benfica pela Champions

Chuva de gols! Na última rodada da fase de grupos da Champions League de futebol feminino, Benfica e Barcelona terminaram empatados em 4 a 4. Ambas as equipes já haviam garantido suas vagas no mata-mata do torneio com uma partida de antecedência.

Titular no confronto durante 75 minutos, a centroavante brasileira Nycole Raysla distribuiu uma assistência a favor do clube português. O passe foi para a portuguesa Jessica Silva, que, no momento, empatou o duelo em 3 a 3. Outra atleta do Brasil que iniciou o jogo foi a zagueira Laís Araújo. A meio-campista Marta Cintra, por sua vez, não saiu do banco de reservas.

Como foi a partida?

Na marca de 18 minutos, o Barcelona abriu o placar com a norueguesa Carolina Graham Hansen, que completou um cruzamento vindo da direita para balançar às redes. Logo depois, a meio-campista Patricia Guijarro recebeu um passe de Hansen na área e desviou na primeira trave, anotando o 2 a 0.