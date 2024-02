Nathalie cai no quadro de 32 do Grand Prix de Doha

As representantes do Brasil caíram nas primeiras rodadas do quadro principal do Grand Prix de Doha de espada. Defendendo o título da competição, Nathalie Moellhausen perdeu no desempate no quadro de 32. Victória Vizeu foi eliminada também na segunda rodada, mas conseguiu sua melhor colocação em uma competição desse nível, com um 19º lugar na classificação geral.

Quarta colocada do ranking mundial, Nathalie Moellhausen fez sua estreia em Doha logo no quadro de 64. Em um duelo acirrado, a campeã mundial ganhou da estadunidense Catherine Nixon por 15 a 14 para avançar à fase seguinte. O jogo contra a francesa Jade Sersot teve ainda mais equilíbrio, com as duas atletas empatando em 7 a 7 no tempo regulamentar. No ponto decisivo, Sersot levou a melhor, ganhando o confronto por 8 a 7. Com o resultado, a brasileira para na segunda rodada, sem conseguir defender o seu título da competição.

Victoria Vizeu precisou passar pela fase de poule no primeiro dia do Grand Prix de Doha para poder disputar o quadro principal. A brasileira fez uma boa campanha e ganhou cinco de seis jogos disputados para avançar à disputa desta quarta-feira (31). Na primeira rodada, Victoria derrotou Anne Cebula, dos Estados Unidos, por 15 a 14. Mas no quadro de 32, a brasileira perdeu para Kaylin Hsieh, de Hong Kong, por 15 a 5.