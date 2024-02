Minas x Maringá na Superliga: onde assistir ao vivo

A Superliga Feminina de vôlei está esquentando com o início do segundo turno da competição. Com os playoffs cada vez mais próximos, todo jogo é decisivo, valendo pontos importantes para as equipes. Nesta quinta-feira (1º), Gerdau Minas e Unilife Maringá se enfrentam na Arena UniBH em Belo Horizonte, com os dois times querendo voltar a vencer, após derrotas na última rodada. A partida começa às 18h30 e terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Como chegam as equipes

O Minas está em terceiro lugar na classificação geral da Superliga Feminina, com 28 pontos. Mas a equipe comandada por Nicola Negro vem de duas partidas ruins contra Bluvôlei e Brasília, times que brigam contra o rebaixamento. Os dois jogos foram para o tiebreak, com vitória contra as catarinense, mas derrota para o time do Distrito Federal.