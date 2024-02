Medina avança e Filipinho vai à repescagem de Pipeline

Tricampeão do circuito, Gabriel Medina foi o segundo brazuca na água. Na bateria, ele também contou com a companhia de Deivid Silva. Contudo, as atenções ficaram voltadas para o duelo entre Gabriel e australiano Callum Robson. O brasileiro chegou a ter vantagem após pegar um tubo, mas Robson buscou a virada logo depois com uma nota 9,0 e fechou com 13,67 (9,00 e 4,67) para levar a vitória. Medina ficou em segundo com (12,33 8,33 e 4,00), enquanto Deivid se despediu 4,64 (1,77 e 2,87).

Caio Ibelli também estreou em Pipeline. Disputando a sétima bateria, o brasileiro teve pela frente o havaino John John Florence e o norte-americano Jake Marshall. Ibelli conseguiu uma onda boa, mas não foi o suficiente para garantir a vaga e ele terminou em último com 9,83 (7,50 e 2,33). Florence venceu com 15,20 (8,33 e 6,87) e Marshall somou 14,47 (7,87 e 6,60). O Brasil ainda conta com Miguel Pupo e Italo Ferreira na última bateria da primeira fase.