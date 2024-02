Mateus Isaac ganha 11 posições no Mundial da iQFoil

O brasileiro Mateus Isaac ganhou 11 posições no Mundial da iQFoil (classe da vela), após as disputas desta quarta-feira (31), em Lanzarote, na Espanha. Ele conseguiu manter a regularidade nas cinco regatas do dia, mas ainda assim subiu para o 34º lugar na classificação geral. No feminino, Giovanna Prada aparece na 66ª colocação.

Mateus Isaac havia encerrado o primeiro dia de disputas na 45ª colocação, com o acumulado de 33 pontos. Nesta quarta-feira, ele ficou em nono lugar na primeira regata do grupo amarelo do dia. Em seguida, marcou um 17º lugar e um 11º. A partir da quarta corrida do dia, o brasileiro decaiu, fechando o dia com uma 40ª e uma 36ª posição.

Apesar dessa queda, o velejador conseguiu ganhar importantes posições na classificação geral. Isto porque os dois últimos resultados do dia acabaram descartados. Dessa forma, ele ficou com um acumulado de 87 pontos perdidos e subiu para o 34º lugar. A liderança é do holandês Luuc Van Opzeeland, com oito pontos perdidos.