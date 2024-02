Juliana e Jonathan confirmam favoritismo e avançam no Irã

Os brasileiros Juliana Viana Vieira e Jonathan Matias confirmaram os favoritismos e superaram a estreia do Iran Fajr International Challenge de badminton, disputado na cidade de Yazd, no Irã, nesta quarta-feira (31). Fabricio Farias e Jaqueline Lima, nas duplas mistas, também ganharam e chegaram nas quartas de final.

Número 53 do mundo, Juliana Viana é a principal cabeça de chave do torneio individual. Ela ficou de bye na primeira rodada e fez sua estreia nesta quarta, diante da iraniana Ferdous Foroughi (719ª). A brasileira venceu por 2 sets a 0 (21/13 e 21/15) e avançou para as oitavas de final, onde enfrentará a indiana Sakshi Gahlawat (342ª).

Já no masculino, Jonathan Matias (59º) é o segundo atleta mais bem ranqueado do torneio individual. Diferente da compatriota, no entanto, ele teve que jogar a primeira rodada. Ainda assim, não teve problemas para superar o iraniano Mohammad Gharib e ganhou por 2 a 0 (21/13e 21/13). Seu próximo adversário será o iraniano Amirhossein Hassani (1057º).