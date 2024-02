Huertas dá show e Tenerife vence pela Champions League

Ínicio avassalador e controle no fim

Titular desde o início, Marcelinho Huertas comandou o ataque do Tenerife em um começo positivo no confronto. Com um ritmo avassalador, os espanhóis abriram 11 pontos de vantagem na primeira metade da parcial. Na sequência, o time manteve a performance e foi para o intervalo vencendo por 47 a 25.

Já no terceiro quarto, o Peristeri conseguiu equilibrar a disputa, mas sem sucesso em se aproximar da liderança do placar. Dessa forma, o Lenovo Tenerife controlou a diferença imposta nas parciais anteriores e fechou o duelo com o triunfo por 89 a 68.