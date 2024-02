Gui Deodato bate recorde e Fla é finalista da Copa Super 8

O Flamengo está na final da Copa Super 8 de basquete. Nesta quarta-feira (31), o time carioca contou com uma partida histórica de Gui Deodato para garantir a vaga na decisão. O ala bateu o recorde de pontos do torneio e o Fla derrotou o Paulistano pelo placar de 83 a 82. A equipe vai buscar o tricampeonato contra o Unifacisa.

Gui Deodato teve uma performance espetacular e terminou a partida com 34 pontos anotados, ninguém nunca havia alcançado tal pontuação em todas as edições da Copa Super 8. Vale destacar que desses pontos, 24 vieram em oito arremessos de três. Ele ainda pegou cinco rebotes e deu uma assistência para ficar com uma eficiência de 37.

Mesmo com a impressionante performance individual de Gui, a partida foi decidida por Didi Louzada. Nas primeiro tempo, o Flamengo construiu uma vantagem de 10 pontos apesar das dificuldades. Contudo, o Paulistano reagiu nas parciais finais e, com uma cesta tripla de Crescenzi, conseguiu fazer 80 a 82 restando 11 segundos para o fim do jogo. Com quatro segundos para o estouro do cronômetro, Didi acertou um arremesso de perímetro e colocou o Fla na liderança do placar pela última vez.