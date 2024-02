Georginho é titular em sétima derrota do Ulm na EuroCup

Sobre o confronto

No início da partida, o Ulm começou com um ritmo forte e logo se colocou na liderança do placar. Ao final da primeira parcial, os gregos reagiram e diminuíram a desvantagem para apenas três pontos, em uma situação de 26 a 23. Logo depois, o Aris Thessaloniki seguiu em um bom momento e logo virou o marcador. A equipe controlou as investidas do adversário e foi para o intervalo vencendo por 49 a 40.

Mais tarde, os gregos tiveram uma performance avassaladora, permitiram apenas oito pontos do ratiopharm Ulm e colocaram mais de 20 de frente. Na parcial decisiva, o clube alemão até melhorou na disputa, mas viu o rival sacramentar o resultado em 86 a 66.