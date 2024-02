Cassio Rippel fica no top-30 na Copa do Mundo do Cairo

Terminou a etapa da Copa do Mundo de tiro esportivo em Cairo, no Egito. No último dia da competição, nesta quarta-feira (31), o Brasil conseguiu duas boas colocações na disputa da carabina três posições. Cassio Rippel ficou em 26º lugar entre os homens, enquanto Geovana Meyer foi a 34ª colocada na competição feminina.

Cassio Rippel fez uma boa campanha na qualificação da carabina três posições, ficando a seis acertos de uma vaga na final. Atirando ajoelhado, o brasileiro conseguiu 99 pontos na primeira rodada e 93 na segunda, somando 192 pontos. O melhor desempenho de Cassio veio na posição deitada, onde conseguiu 98 e 100 pontos nas duas rodadas, perdendo apenas dois alvos. Por fim, o campeão pan-americano conseguiu 93 e 99 pontos nas duas rodadas atirando em pé, encerrando a prova com um total de 582 pontos. Geovana no top-40 Geovana Meyer também ficou próxima da final, ficando apenas seis pontos atrás da atleta que ficou em oitavo lugar. A brasileira conseguiu 96 e 98 pontos nas rodadas onde atirou ajoelhada. Em seguida, ela teve 96 e 99 na fase deitada, fechando a competição com 98 e 94 pontos atirando em pé. Com um total de 581 pontos, Geovana encerrou a prova na 34ª posição.