Caboclo tem atuação apagada em derrota para o Monaco

Monaco e Partizan fizeram um duelo bem equilibrado. O Partizan chegou a fechar o primeiro período com vantagem de 16 a 14, mas a equipe do Principado tomou as rédeas do placar na sequência e foi para o intervalo com 44 a 38 de frente. O Partizan conseguiu cortar a diferença para dois pontos ao fim do terceiro período, mas cometeu muitos erros no quarto final e acabou derrotado em 85 a 70.

Situação na Euroliga

Com o resultado, o Partizan conheceu sua 12ª derrota na Euroliga e, agora, tem uma campanha de 50% de aproveitamento, uma vez que também acumula 12 vitórias. A equipe sérvia aparece na nona colocação da classificação geral. Por outro lado, o Monaco chegou ao 14º triunfo na competição e, com um aproveitamento de 58%, aparece em sexto lugar na tabela. O líder é o Real Madrid, com 21 vitórias.

Vale lembrar que a Euroliga de basquete masculino conta com 18 equipes, que jogam entre si em turno e returno. Ao final de 34 rodadas, as seis primeiras colocadas avançam de forma direta aos playoffs, enquanto as equipes posicionadas do sexto ao décimo lugar disputam os play-ins por duas vagas restantes. Neste momento, o Partizan estaria nos play-ins, enquanto o Monaco estaria nos playoffs.