Brasil x Venezuela - Pré-Olímpico: saiba onde assistir ao vivo

Encerrando a sua participação na fase de grupos do Pré-Olímpico, o Brasil irá enfrentar a Venezuela, seleção sede do torneio. A partida acontecerá nesta quinta-feira (1), às 20h, no Estádio Brígido Iriarte, na cidade de Caracas. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV.

Com três vitórias nos primeiros três jogos, o Brasil já garantiu o seu lugar no quadrangular final da competição. Inclusive, na última vez que entrou em campo, a seleção brasileira derrotou o Equador por 2 a 1, de virada, com gols de Marlon Gomes e Gabriel Pirani.

"Uma partida contra uma equipe sul-americana é sempre muito difícil, de alto nível. Tem que estar prestando atenção. Fico feliz pela virada. Infelizmente, saímos perdendo, mas a força do grupo e o poder de reação foram muito fortes. A gente tem que exaltar isso, porque se ganha campeonato com uma equipe, não somente com 11 pessoas. A gente sabe que todo mundo é importante e faz parte do processo", analisou Andrey Santos, jogador do Chelsea-ING e capitão do Brasil.