Brasil inicia participação no Mundial de Doha; veja detalhes

O Brasil inicia sua participação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar, nesta sexta-feira (2), contando com a presença de 63 atletas em seis modalidades (natação, saltos ornamentais, high diving, nado artístico, águas abertas e polo aquático). A competição ocorrerá até o dia 18 de fevereiro e distribuirá vagas olímpicas, sendo uma das últimas oportunidades de classificação para Paris-2024.

A estreia do Brasil no Mundial ficará por conta de Jullia Catharino, do nado artístico, que fará sua apresentação na rotina técnica do solo na sexta-feira, às 03h30 (horário de Brasília). Além dela, o Brasil conta com outros 11 atletas na modalidade em Doha, que buscarão vagas olímpicas nas disputas por equipe e dueto. Outro destaque fica por conta de Bernardo Santos, que será o primeiro homem a competir na prova de solo. As disputas da modalidade vão até 10 de fevereiro.

Quem também terá representantes já na sexta-feira é os saltos ornamentais. Anna Lúcia dos Santos compete no dia de abertura do Mundial, nas preliminares do trampolim 1m feminino, a partir das 04h (horário de Brasília). Ela terá a companhia de outros cinco brasileiros na competição, que lutarão por vagas olímpicas. Isaac Souza e Ingrid Oliveira, que asseguraram vaga no Mundial de Fukuoka, no ano passado, não competem em Doha.