Brasil encerra sua participação no curling em Gangwon-2024

Ganhando cancha

Comparado com outros atletas que estavam na competição em Gangwon, os brasileiros praticam o curling há pouco tempo, com Julia e Guilherme sendo os mais experientes do time, com cerca de dois anos de prática da modalidade. "Esses quatro atletas são muito novos no esporte comparando com os demais que estão jogando aqui. Júlia e Guilherme são os que praticam há mais tempo, faz dois anos, dois anos e meio. Alguns atletas que estão aqui jogam curling há 10 anos. Mas eles estão só começando", afirmou a treinadora Isis Oliveira.

Para a treinadora, a experiência na Coreia do Sul fará com que os atletas cheguem mais preparados para as próximas competições internacionais. "Foi uma experiência fantástica para eles. Não é só chegar e fazer a pedra deslizar, porque tem muita coisa envolvida. O gelo, a atmosfera, oficiais, tempo de jogo, todas as regras, treinos oficiais antes das competições. Sinto que agora eles podem ir para os Jogos Olímpicos, para os Mundiais, para outras competições, onde quer que eles forem, terão uma bagagem enorme", analisou Isis.