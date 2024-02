Brasil avança com duas duplas no Challenger de Piracicaba

As duplas brasileiras Daniel Dutra Silva/Pedro Sakamoto e Matheus Pucinelli/João Lucas Reis superaram a estreia do Challenger de Piracicaba de tênis, nesta sexta-feira (31), e avançaram para as quartas de final da competição. Por outro lado, Orlando Luz/Marcelo Zormann, Igor Gimenez/Nicolas Zanellato, Enrique Bogo/Rafael Tosetto e Luis Britto/Paulo Saraiva acabaram derrotados.

Em um confronto brasileiro, Matheus Pucinelli e João Lucas ganharam de Igor Gimenez/Nicolas Zanellato por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 10-8), avançando no torneio. Eles poderão enfrentar outra dupla brasileira nas quartas de final: Mateus Alves/Eduardo Ribeiro, que jogarão contra o argentino Gonzalo Villanueva e o suíço Damien Wenger.

Já Daniel Dutra Silva/Pedro Sakamoto passou pelos argentinos Alex Barrena/Juan Pablo Ficovich por 2 a 0 (6/1 e 6/4). Eles vão enfrentar mais uma parceria argentina na próxima fase: Mariano Kestelboim/Juan Bautista Torres, que passou pelos brasileiros Orlando Luz/Marcelo Zormann, cabeças de chave número 2, por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 10-8).