Arthur Nory faz contas para garantir vaga na barra fixa em Paris

A pouco menos de seis meses para a abertura dos Jogos Olímpicos, vários ginastas estão reunidos para um estágio de treinamento no CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro, para o início da temporada mais esperada do ciclo. Dentre eles, Arthur Nory, que ainda não tem vaga olímpica, mas busca garanti-la através das Copas do Mundo. Ele já está com o calendário de treinos e competições definido até maio e seu primeiro compromisso será na na etapa do Cairo, em 15 de fevereiro.

"Depois dos Jogos Pan-Americanos a gente já sabia que ia ser puxado. Esse começo do ano, de 10 de fevereiro a 11 de março, terão três etapas de Copas do Mundo, já valendo pontos, já valendo ranking. Ai fecha tudo em maio, na Copa do Mundo de Doha, que define as duas vagas olímpicas por aparelhos. A gente já sabia de tudo isso, já viemos nos preparando para isso. Estou com a expectativa alta, de treinar o que eu preciso fazer na barra fixa. Num cenário mundial é um dos aparelhos que mais tenho chances de conquistar a vaga. Então, estamos focando muito nele", contou o ginasta em evento comemorativo de 6 meses para os Jogos Olímpicos no Esporte Clube Pinheiros, equipe que defende.

Arthur também poderia treinar e competir para outros aparelhos, como o solo, onde foi medalhista olímpico em 2016. Mas a preocupação física o fez abrir mão da disputa, assim focando totalmente na prova de barra fixa. "Os outros aparelhos já não rola, fisicamente pode me machucar um pouquinho e acabar me afastando ou me tirando da disputa do aparelho principal", explicou o atleta.